Etsy bondit après la vente de Depop à eBay pour 1,2 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 23:15

L'action Etsy a grimpé de plus de 14% mercredi en après-Bourse, portée par l'annonce de la cession de sa filiale Depop à eBay pour un montant de 1,2 milliard de dollars en numéraire. Cette transaction marque un virage stratégique pour Etsy, qui avait acquis Depop en 2021 pour 1,62 milliard de dollars afin de cibler un public plus jeune adepte de la mode d'occasion. Fondée au Royaume-Uni, Depop attire en effet une clientèle majoritairement âgée de moins de 34 ans.

Cette opération s'inscrit dans un recentrage des activités du groupe. Après avoir tenté de bâtir une "maison de marques" à travers plusieurs acquisitions, Etsy s'est progressivement désengagé de ses filiales secondaires. Depop suit ainsi les cessions d'Elo7 en 2023 et de Reverb l'an dernier. La directrice générale Kruti Patel Goyal a expliqué que la vente permettra à l'entreprise de se concentrer pleinement sur sa marketplace principale, dans un contexte de ralentissement du commerce en ligne et de forte pression concurrentielle.

Etsy fait face à une érosion du nombre d'acheteurs actifs et du volume brut de marchandises depuis 2024, pénalisé par la concurrence d'Amazon, de plateformes low cost comme Temu ou Shein, et par un environnement économique peu porteur pour les dépenses discrétionnaires. Pour eBay, en revanche, l'intégration de Depop s'inscrit dans une stratégie de renforcement dans la mode et le recommerce. Le groupe y voit l'opportunité de toucher un public plus jeune et de consolider l'une de ses catégories les plus dynamiques. L'action eBay a également progressé de plus de 6% après l'annonce, faite parallèlement à ses résultats trimestriels.

