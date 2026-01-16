ETN crypto: malgré l’incertitude réglementaire américaine, le bitcoin repasse dans le vert

CoinShares

Le bitcoin a terminé la semaine en hausse, porté par un regain d'intérêt des investisseurs, et ce malgré des incertitudes persistantes autour du cadre réglementaire américain, d'après le département Recherche de CoinShares.

Les discussions à Washington sur le Digital Asset Market CLARITY Act, qui encadrera les cryptos hors Bitcoin et les acteurs cryptos, continuent de capter l'attention du marché, mais sans déboucher pour l'instant sur des avancées concrètes à court terme.

Ce projet de loi, initialement centré sur la structure des marchés, s'est progressivement élargi pour englober un ensemble plus vaste de sujets liés aux crypto-actifs : stablecoins, finance décentralisée (DeFi), protection des investisseurs et lutte contre la finance illicite. Un point clé ressort néanmoins des différentes versions du texte : la régulation s'appuierait avant tout sur les notions de contrôle et de conservation des actifs, plutôt que sur une distinction stricte entre activités centralisées ou décentralisées. Cette approche vise notamment à différencier les infrastructures de paiement ou les logiciels non-custodiaux des intermédiaires financiers et des produits générateurs de rendement.

Un cadre politique encore flou

Malgré ces évolutions conceptuelles, le calendrier législatif reste incertain. Une session clé du Sénat américain, prévue mi-janvier, a été reportée après de fortes réactions négatives de l'industrie. Plusieurs points sensibles – notamment autour des stablecoins rémunérés, de la DeFi et de la tokenisation des actions – ont ravivé les débats et retardé l'adoption du texte. Les négociations bipartisanes se poursuivent, mais aucune version définitive n'a encore émergé, laissant le marché dans l'expectative quant à la direction future de la politique crypto aux États-Unis.

Un environnement macroéconomique contrasté

Sur le front macroéconomique, les signaux restent mitigés. L'inflation américaine publiée cette semaine s'est globalement inscrite en ligne avec les attentes, mais certains éléments sous-jacents demeurent préoccupants, notamment du côté des services et de l'alimentation. Dans un premier temps, le marché a interprété ces données comme favorables à une éventuelle baisse des taux dès le printemps, ce qui a soutenu les actifs risqués, dont le bitcoin. Cet optimisme a toutefois été tempéré par de solides chiffres de ventes au détail et un marché du travail toujours résilient.

Malgré ce contexte incertain, les flux d'investissement envoient un signal nettement plus constructif. Les produits crypto ont enregistré environ 2,5 milliards de dollars d'entrées nettes sur la semaine, leur plus haut niveau depuis début octobre. Cette dynamique est d'autant plus notable qu'elle intervient alors que certains grands porteurs continuent de réduire leurs positions.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.