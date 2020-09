Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Etihad veut regagner la confiance des voyageurs en offrant une assurance "coronavirus" Reuters • 07/09/2020 à 15:19









ETIHAD VEUT REGAGNER LA CONFIANCE DES VOYAGEURS EN OFFRANT UNE ASSURANCE "CORONAVIRUS" DUBAI (Reuters) - La compagnie Etihad Airways a annoncé lundi qu'elle allait prendre en charge les frais médicaux et de quarantaine de ses passagers s'ils contractaient le coronavirus dans les 31 jours suivant leur voyage. Cette assurance, qui est incluse dans le prix des billets d'avion jusqu'à la fin de l'année, est valable dans le monde entier et est proposée en partenariat avec la compagnie d'assurance Axa. Elle couvrira les frais médicaux jusqu'à 150.000 euros et les frais de quarantaine jusqu'à 100 euros par jour pendant 14 jours. "Ce complément d'assurance permettra non seulement de redonner confiance aux voyageurs, mais aussi de les rassurer en leur montrant que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir leur sécurité et assurer leur protection", a déclaré dans un communiqué le vice-président d'Etihad, Duncan Bureau. Cette mesure fait écho a celle déjà annoncée par son principal concurrent, la compagnie aérienne Emirates, qui offre une assurance COVID-19 gratuite depuis juillet. (Alexander Cornwell, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.84%