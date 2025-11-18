Etihad va déployer les services Viasat dans sa flotte d'avions à fuselage étroit à partir du deuxième trimestre, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Etihad Airways commencera à déployer des services de connectivité à haut débit fournis par la société de communication Viasat VSAT.O sur l'ensemble de sa flotte à fuselage étroit à partir du deuxième trimestre 2026, a déclaré mardi à Reuters le directeur général Antonoaldo Neves.
