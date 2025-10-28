Etienne Thomas rejoint le comité de direction de Spie Facilities
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 12:00
La direction du développement commercial et de la stratégie intervient notamment dans la gestion des grands contrats nationaux et pilote le développement des expertises carbone et environnement. Elle supervise également le développement de solutions numériques.
Etienne Thomas a rejoint Spie Facilities le 1er septembre dernier, après avoir occupé les fonctions de directeur commercial chez Dalkia Froid Solutions et Garanka. Il a aussi passé près de 20 ans chez Air Liquide.
Valeurs associées
|46,3400 EUR
|Euronext Paris
|-1,32%
