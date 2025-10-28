 Aller au contenu principal
Etienne Thomas rejoint le comité de direction de Spie Facilities
28/10/2025

Spie annonce la nomination d'Etienne Thomas au poste de directeur du développement commercial et de la stratégie de sa filiale Spie Facilities, dont il rejoint ainsi le comité de direction piloté par Cyril Pouet, directeur général.

La direction du développement commercial et de la stratégie intervient notamment dans la gestion des grands contrats nationaux et pilote le développement des expertises carbone et environnement. Elle supervise également le développement de solutions numériques.

Etienne Thomas a rejoint Spie Facilities le 1er septembre dernier, après avoir occupé les fonctions de directeur commercial chez Dalkia Froid Solutions et Garanka. Il a aussi passé près de 20 ans chez Air Liquide.

