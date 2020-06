Etienne Guicherd : «Le secteur minier n'a jamais été aussi peu cher»

Etienne Guicherd, analyste-gérant chez Amiral Gestion. (© DR)

Etienne Guicherd, analyste-gérant chez Amiral Gestion, a accordé un entretien au Revenu. Il met en avant le potentiel boursier de nombreux producteurs de métaux, et de l'or en particulier. La société de gestion a largement investi dans le secteur.

Quelles sont les raisons qui vous incitent à investir dans le secteur minier, largement délaissé en Bourse ?

Etienne Guicherd : Une partie de la réponse est dans la question. Nous sommes plutôt d'avis que les opportunités intéressantes se trouvent dans les secteurs qui ne sont pas à la mode.

En relatif par rapport aux indices actions, sur un horizon de plus d'un siècle, le secteur minier dans son ensemble n'a jamais été aussi peu cher.

D'un point de vue plus fondamental, le secteur a traversé une crise majeure en 2015, la pire depuis les années 30. La discipline financière est ainsi devenue une vertu essentielle pour les entreprises minières. Les restructurations se sont enchaînées, les bilans se sont assainis et les politiques de retour aux actionnaires sont devenues plus en phase avec les attentes des investisseurs institutionnels.

En conséquence, les budgets d'exploration et de développement ont progressivement été réduits. Également, pour bon nombre de matières premières, les meilleures et les plus grandes mines sont âgées, le renouvellement des réserves est faible, inférieur au niveau de production, et les teneurs en métaux s'érodent. Pour ces raisons, l'offre de bon nombre de métaux est structurellement sous pression. C'est pour cela que nous pensons que le secteur présente des sources d'opportunités à long terme.

