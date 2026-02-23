Ethos Technologies progresse à la fin de la période de silence concernant les recherches sur l'introduction en bourse

23 février - ** Les actions de la plateforme d'assurance Ethos Technologies LIFE.O ont bondi de 8,3 % à 11,70 $ à la fin de la période de silence des recherches sur l'introduction en bourse ** J.P. Morgan, William Blair, BofA Global Research, Deutsche Bank, Citizens, Citigroup et Barclays commencent à couvrir LIFE

** Les analystes estiment que l'action est attrayante à sa valeur actuelle et qu'il y a de la place pour une croissance de LIFE

** Ethos a l'avantage d'être le premier grand fournisseur d'assurance vie en ligne. Nous pensons qu'Ethos peut gagner des parts dans le marché de l'assurance vie de 12.6 milliards de dollars pendant de nombreuses années, étant donné qu'elle n'a que 2.5% du marché et que la grande majorité de ces polices sont encore vendues par l'intermédiaire d'agents" - BofA ** LIFE est entrée en bourse à New York le mois dernier après avoir vendu 10,5 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse au prix de 19 dollars l'unité

** Goldman Sachs et J.P. Morgan ont dirigé un syndicat de souscription de neuf membres pour l'introduction en bourse d'Ethos

** A la dernière clôture, les actions LIFE ont baissé de 43,2% depuis leur lancement en janvier