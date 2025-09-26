Ethos Technologies enregistre une hausse de 55% de ses revenus alors que les introductions en bourse du secteur de l'assurance prennent de l'ampleur

(Traduction automatisée par Reuters)

par Arasu Kannagi Basil

Ethos Technologies a enregistré un bond de 55% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025, selon son dossier d'introduction en bourse aux Etats-Unis déposé vendredi, alors que le marché des introductions en bourse dans le secteur de l'assurance poursuit sa tendance à la hausse.

La plateforme d'assurance-vie basée à San Francisco, en Californie, est le dernier assureur à chercher à s'introduire sur le marché des nouvelles cotations, avec près d'une demi-douzaine de pairs qui se sont introduits en bourse à New York depuis le mois de mai.

Au cours du semestre clôturé le 30 juin, Ethos a enregistré un bénéfice net de 30,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 183,7 millions de dollars, contre un bénéfice net de 18,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 118,6 millions de dollars un an plus tôt.

Ethos et certains actionnaires existants prévoient de vendre des actions dans le cadre de l'offre, selon le dépôt.

Jeudi, la société Insurtech Exzeo a également déposé une demande de cotation à New York, tandis que l' assureur contre les inondations Neptune s'apprête à faire ses débuts sur le marché boursier la semaine prochaine.

Si les introductions en bourse dans le secteur de l'assurance ont eu le vent en poupe depuis le mois de mai et ont généré de bons rendements dans un premier temps, les performances de l'après-marché ont été mitigées. Accelerant

ARX.N et Slide Insurance SLDE.O se négocient en dessous de leur prix d'offre.

Parmi les titres les plus performants figurent American Integrity Insurance AII.N et Aspen Insurance AHL.N , qui devrait être rachetée par le japonais Sompo 8630.T .

" Ces résultats (American Integrity et Aspen) seront au premier plan pour les investisseurs lorsqu'ils évalueront si les prochaines cotations d'assurance peuvent offrir une performance durable sur le marché public ", a déclaré Kat Liu, vice-présidente d'IPOX.

Fondée en 2016 par Peter Colis et Lingke Wang, Ethos travaille avec des assureurs pour offrir une assurance-vie aux familles à travers les États-Unis grâce à sa plateforme.

La société s'est étendue à de nouveaux produits d'assurance et de planification successorale au fil du temps, et les polices activées sur sa plateforme ont augmenté de 70% pour atteindre 94 405 au premier semestre 2025.

En 2021, Ethos a levé 100 millions de dollars auprès du conglomérat d'investissement japonais SoftBank 9984.T pour une valorisation de 2,7 milliards de dollars .

Parmi les principaux actionnaires figurent les sociétés de capital-risque Sequoia Capital et Accel, ainsi que GV, soutenu par Alphabet.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs. Ethos sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LIFE".