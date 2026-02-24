 Aller au contenu principal
Ethos rejette les rémunérations excessives du CEO et de la direction de Novartis
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Novartis, paragraphe 4)

La société de conseil en vote par procuration Ethos a exhorté mardi les actionnaires de Novartis NOVN.S à rejeter les points liés à la rémunération lors de la prochaine assemblée générale annuelle du groupe pharmaceutique, qualifiant la rémunération 2025 du directeur général Vasant Narasimhan de "particulièrement excessive".

Vasant Narasimhan a reçu une rémunération de 24,9 millions de francs suisses (32,12 millions de dollars) pour 2025, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente, en raison d'une augmentation de 64% du prix de l'action sur trois ans.

Ethos a déclaré que bien que Novartis ait réalisé de bonnes performances financières en 2025, avec un bénéfice en hausse de 17%, une telle rémunération allait trop loin, notant que la rémunération variable du CEO pour 2025 s'élevait à 22,3 millions de francs, soit 11,8 fois son salaire de base.

Novartisa déclaré que son cadre de rémunération est directement lié à la performance à court et à long terme de l'entreprise et à la valeur actionnariale créée.

Ethos a calculé que parmi les CEO des dix plus grandes entreprises de la bourse suisse, la rémunération de Narasimhan est supérieure de plus de 50% à la médiane. L'écart atteint 80% si l'on compare avec les 15 plus grandes entreprises européennes du secteur de la santé.

"Nous regrettons que Novartis ait choisi de se comparer principalement à des entreprises nord-américaines pour fixer la rémunération de ses dirigeants", a déclaré Vincent Kaufmann, directeur général d'Ethos.

"S'il est compréhensible qu'une entreprise de la taille de Novartis, dont le siège est à Bâle, verse des salaires relativement élevés pour retenir les meilleurs talents, les niveaux atteints ces dernières années sont excessifs et difficilement justifiables", a déclaré Vincent Kaufmann, CEO d'Ethos.

Ethos a également recommandé de voter contre les rémunérations demandées pour les membres de la direction générale pour 2027 et pour le conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 6 mars.

La rémunération du conseil d'administration est significativement plus élevée que celle des conseils d'administration des dix plus grandes sociétés suisses en termes de capitalisation boursière, indique Ethos. (1 dollar = 0,7753 franc suisse)

