Ethiopie-Le HRC demande l'accès aux camps de réfugiés érythréens du Tigré

GENEVE, 1er décembre (Reuters) - Le Haut Commissariat de l'Onu aux réfugiés (HCR) a demandé mardi aux autorités éthiopiennes l'autorisation d'accéder aux camps de réfugiés érythréens du Tigré qui abritent 96.000 personnes et dont les réserves alimentaires seraient épuisées depuis un mois. "Notre extrême inquiétude vient du fait que nous entendons parler d'attaques, de combats près des camps. Nous entendons parler d'enlèvements et de renvois forcés, c'est donc très important pour nous d'avoir cet accès pour aller voir ce qui s'est passé là-bas", a déclaré Babar Baloch, porte-parole de l'organisation, lors d'un point de presse. Selon Addis-Abeba, l'armée éthiopienne a achevé ce week-end la reprise en main de la région dissidente, ce que Debretsion Gebremichael, président du Front de Libération du peuple du Tigré (TPLF), a démenti. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a ordonné le 4 novembre à l'armée d'intervenir dans cette région du nord du pays peuplée de cinq millions d'habitants pour y restaurer l'état de droit après avoir imputé l'attaque d'une base gouvernementale aux forces locales. (Stephanie Nebehay avec Emma Thomasson à Berlin, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

