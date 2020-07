Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ethiopie-Le bilan des manifestations monte à 156 morts Reuters • 05/07/2020 à 15:32









ADDIS-ABEBA, 5 juillet (Reuters) - Le nombre de personnes décédées dans des manifestations violentes à Addis-Abeba et dans la province d'Oromia a été revu à la hausse, passant de 80 à 156, a dit dimanche à Reuters le chef de la police régionale. L'armée éthiopienne avait été déployée mercredi à Addis-Abeba où des groupes armés ont parcouru les rues au cours de plusieurs journées consécutives de manifestations sanglantes qui se sont étendues à l'ensemble de la province d'Oromia entourant la capitale éthiopienne. Les manifestations ont été déclenchées par l'assassinat du chanteur Haacaaluu Hundeessaa lundi soir, qui avait inspiré toute une génération de jeunes Oromos, une éthnie qui dénonce depuis plusieurs décennies la répression gouvernementale et son exclusion traditionnelle du pouvoir. Nombre d'entre eux avaient déjà pris part aux vastes manifestations sanglantes qui ont secoué le pays pendant trois ans et poussé le prédécesseur du président Abiy Ahmed à la tête du gouvernement à démissionner début 2018. Le chef de la police régionale, Jibril Mohammed, a précisé que le bilan total pouvait encore s'alourdir en raison du nombre important de blessés actuellement soignés à l'hôpital. Sur les 156 décès, 145 étaient des civils et 11 des policiers, a-t-il ajouté. (Dawit Endeshaw, version française Caroline Pailliez)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.