Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ethiopie-Enquête sur des meurtres de masse au Tigré Reuters • 14/11/2020 à 07:26









ADDIS ABEBA, 14 novembre (Reuters) - La Commission éthiopienne des droits de l'homme a annoncé samedi qu'elle avait envoyé une équipe d'enquêteurs à Mai Kadra dans l'Etat du Tigré, dans le nord du pays, après qu'Amnesty International a rapporté des meurtres de masse commis lors d'une offensive militaire. La commission a ajouté dans un communiqué qu'elle craignait que le conflit, qui oppose les troupes du Premier ministre Abiy Ahmed aux forces locales, ait un "caractère ethnique." (Duncan Miriri; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.