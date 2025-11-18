 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 960,40
-1,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ethiopian Airlines commande six avions A350-900 à Airbus
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 14:28

A l'occasion du Salon aéronautique de Dubaï, Airbus indique avoir reçu d'Ethiopian Airlines une commande ferme pour six avions A350-900, renforçant ainsi la position de cette compagnie comme plus grand client de l'A350 en Afrique.

'La technologie de pointe, l'efficacité et la polyvalence de l'A350 apporteront une valeur encore plus grande aux opérations d'Ethiopian', commente Benoit de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes pour l'activité avions commerciaux.

Conçu pour parcourir jusqu'à 18 000 kilomètres sans escale, l'A350 apporte un avantage de 25% en consommation de carburant, coûts d'exploitation et émissions de CO2, par rapport aux avions concurrents de génération précédente, selon Airbus.

Valeurs associées

AIRBUS
204,5000 EUR Euronext Paris -1,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank