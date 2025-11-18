Ethiopian Airlines commande six avions A350-900 à Airbus
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 14:28
'La technologie de pointe, l'efficacité et la polyvalence de l'A350 apporteront une valeur encore plus grande aux opérations d'Ethiopian', commente Benoit de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes pour l'activité avions commerciaux.
Conçu pour parcourir jusqu'à 18 000 kilomètres sans escale, l'A350 apporte un avantage de 25% en consommation de carburant, coûts d'exploitation et émissions de CO2, par rapport aux avions concurrents de génération précédente, selon Airbus.
Valeurs associées
|204,5000 EUR
|Euronext Paris
|-1,35%
