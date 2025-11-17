 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 129,82
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ethiopian Airlines commande 11 nouveaux Boeing 737 MAX
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 12:25






Boeing annonce l'engagement d'Ethiopian Airlines pour l'achat de 11 avions 737-8 supplémentaires, signé lors du Dubai Airshow.
Cet accord doit soutenir l'expansion du hub d'Addis-Abeba et le développement des réseaux régionaux et internationaux du transporteur. Ethiopian Airlines disposait déjà de la flotte Boeing la plus importante d'Afrique et du plus important carnet de commandes 737 MAX, 777X et 787 du continent.
Mesfin Tasew, directeur général de Ethiopian Airlines, affirme que cette commande soutiendra les plans de croissance de la compagnie.
Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales de Boeing, précise quant à lui que cet engagement renforce un partenariat de près de 80 ans.













Valeurs associées

BOEING CO
194,520 USD NYSE -0,03%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank