ETHER MACHINE lève 654 millions de dollars dans le cadre d'un financement privé en éther, alors que les débuts sur le Nasdaq approchent
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ateev Bhandari

L'Ether Machine a levé 654 millions de dollars d'éther dans le cadre d'un financement privé, a-t-elle déclaré mardi, alors que la société de crypto-monnaie développe sa stratégie de trésorerie avant sa cotation au Nasdaq plus tard dans l'année.

Les 150 000 éthers - investis par Jeffrey Berns, partisan de longue date de l'ethereum - seront livrés à son portefeuille dans le courant de la semaine, a indiqué la société.

Berns rejoindra également le conseil d'administration de la société.

Alors que les crypto-monnaies gagnent en popularité dans les trésoreries d'entreprise, l'éther se distingue par sa capacité à générer du rendement. Les détenteurs peuvent bloquer leurs jetons pour soutenir le réseau ethereum en échange de récompenses, obtenant ainsi des rendements actifs.

Le financement d'Ether Machine intervient moins de deux mois après sa création par une fusion entre l'Ether Reserve et la société Dynamix Corporation ETHM.O .

L'opération devait initialement permettre de lever plus de 1,6 milliard de dollars , avec des investisseurs tels que Blockchain.com, Kraken et Pantera Capital.

Ether Machine devrait maintenant entrer en bourse avec plus de 495 362 éthers, la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde, d'une valeur de 2,16 milliards de dollars, et 367,1 millions de dollars de capital restant pour acquérir des éthers supplémentaires.

TROISIÈME TOUR

Lorsqu'elles achètent des crypto-monnaies, les sociétés de trésorerie tentent de minimiser la dilution au moyen d'instruments tels que la dette convertible ou les actions privilégiées, afin de maximiser leurs avoirs en crypto-monnaies par action.

"Entre l'émission de dette et la capacité de générer un rendement sur la chaîne qui surpasse les fonds négociés en bourse, nous pensons que nous devrions être en mesure de maintenir un multiple de la valeur nette de l'actif (mNAV) à perpétuité", a déclaré Andrew Keys, cofondateur et président, lors d'une interview avec Reuters.

Le mNAV compare la capitalisation boursière d'une entreprise à la valeur réelle des actifs qu'elle possède.

Alors que la cotation au Nasdaq devrait être finalisée au cours du prochain trimestre, l'Ether Machine poursuit sa collecte de fonds, a déclaré M. Keys.

"Citibank dirige notre troisième tour de table", a déclaré M. Keys, ajoutant qu'il s'agirait d'un montant d'au moins 500 millions de dollars.

"Il commence mercredi."

