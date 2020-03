ETHENEA : La récession mondiale arrive - la liquidité est à l'ordre du jour

Le coronavirus laisse des traces à bien des égards. La vie publique, l'économie et les marchés des capitaux ont été durement touchés. "Nous assistons actuellement à un cygne noir typique dans toute son ampleur avec ses conséquences", déclare Michael Blümke, l'un des Gestionnaires de Portefeuille en chef du fonds Ethna-AKTIV, le fonds phare d'ETHENEA. L'impact économique causé par la propagation mondiale du virus et les mesures prises pour le contenir laissent peu de doutes sur le fait qu'une récession mondiale n'est plus probable, mais certaine.