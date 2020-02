ETHENEA - Commentaire de marché février 2020 et positionnements - De bonnes et de mauvaises nouvelles

« La seule bulle sur les marchés financiers est celle des obligations d'État. » Ce triste message a été délivré par Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase & Co, à l'occasion d'une récente interview accordée au Forum de l'économie mondiale de Davos de cette année. Mais quelles sont les circonstances qui l'ont amené à prononcer ces mots ? Pour obtenir une réponse, il faut tout d'abord examiner les faits.



Aux États-Unis, la dette publique atteint désormais plus de 23 000 milliards de dollars et le déficit public de l'exercice budgétaire en cours, qui s'achèvera en septembre 2020, est estimé à lui seul à plus de 1 000 milliards de dollars.