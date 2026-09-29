ETF : les prestataires étrangers captent le marché français des particuliers

(Zonebourse.com) - Depuis plusieurs trimestres, ils enregistrent la majorité des transactions sur ETF réalisées par des particuliers et attirent par ailleurs les investisseurs les plus actifs dans ce domaine.

Peu à peu, les intermédiaires européens poussent leurs pions en France. Cela fait déjà plusieurs trimestres que le phénomène est observé sur les actions, avec par exemple une percée remarquée des prestataires étrangers auprès des nouveaux investisseurs. Les opérateurs domestiques résistent toutefois à l'offensive et conservent la main. Les derniers chiffres de l'AMF montrent en effet que les prestataires français ont capté les deux tiers des transactions sur actions réalisées par les particuliers au deuxième trimestre (comme au premier trimestre).

Il est en revanche un domaine dans lequel les intermédiaires européens autorisés à opérer en France ont d'ores et déjà pris une longueur d'avance en termes de volumes : le marché des ETF. Toujours d'après l'AMF, les particuliers français ont réalisé quelque 5,9 millions de transactions sur des ETF au cours du deuxième trimestre. Or, les intermédiaires européens ont capté 3,3 millions d'entre elles, soit 56% du total. En un an, cette part de marché s'est même renforcée de plus de 3 points, la progression des volumes traités par les opérateurs étrangers ( 74%) ayant dépassé celle du marché des ETF dans son ensemble ( 64%).

Une clientèle et des volumes en pleine croissance

Les ETF ayant le vent en poupe, mettre l'accent sur ces produits n'est pas dénué d'intérêt pour qui veut pénétrer le marché français des investisseurs particuliers. Même si les volumes d'ETF traités demeurent inférieurs à ceux des actions, c'est en effet dans ce segment que se situe la vraie dynamique actuelle. Pour preuve, la progression du marché des ETF sur un an ( 64%) surclasse largement celle du marché des actions ( 26% de transactions pour les particuliers). Quant au nombre de particuliers ayant effectué une transaction sur ETF au deuxième trimestre (934 000), il a été multiplié par 6,5 en trois ans. A titre de comparaison, 1,19 million de particuliers ont acheté ou vendu des actions au deuxième trimestre, mais leur nombre n'a augmenté " que " de 70% en trois ans.

Un public plus jeune

Si elle est assez récente, cette offensive des opérateurs étrangers dans les ETF n'en constitue pas pour autant une surprise totale. Nombre de ces nouveaux acteurs ont en effet choisi de se démarquer en cassant les codes (services en ligne, réseaux sociaux...) et s'adressent souvent à une clientèle jeune. Or, les données de l'AMF montrent que l'âge moyen des acquéreurs d'ETF tend à baisser. Il est aujourd'hui de 38 ans, soit 9 ans de moins que celui des investisseurs individuels en actions et 18 ans de moins que celui des particuliers qui privilégient les obligations.

Bien entendu, s'adresser à un public de plus en plus jeune n'a pas que des avantages. La transaction médiane sur un ETF est aujourd'hui de 95 euros, contre 107 euros il y a un an et 300 euros il y a deux ans. A titre de comparaison, la médiane du côté des actions est encore de 481 euros.

Les professionnels français font de la résistance

Il est enfin important de noter que les opérateurs français n'ont pas dit leur dernier mot. Alors qu'en 2025 les intermédiaires européens ont attiré la majorité des nouveaux investisseurs en ETF (ceux qui ont fait leur premier achat), les prestataires locaux ont inversé la tendance cette année. 53% des nouveaux acquéreurs d'ETF ont fait confiance à une enseigne française au premier trimestre. Une proportion qui est même montée à 58% au deuxième trimestre. Et d'une manière générale, si les intermédiaires européens dominent en termes de volumes, ils restent derrière les français au regard du nombre de clients traités (370 000 contre 564 000 au deuxième trimestre).

Les intermédiaires étrangers ont en revanche un avantage de poids. Les clients qui se tournent vers eux sont les plus actifs. Au deuxième trimestre, un particulier passé par un intermédiaire français a réalisé en moyenne 4,6 transactions sur ETF. Ceux qui ont fait appel à un opérateur étranger ont poussé le curseur jusqu'à une moyenne de 8,9 transactions.

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