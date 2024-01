ETF Bitcoin : le compte X de la SEC piraté

(AOF) - Le cours du bitcoin a bondi mardi soir pour se rapprocher des 48000 dollars après la publication d’un faux message par le compte X de la SEC annonçant le lancement d’un ETF Bitcoin aux Etats-Unis. La plus célèbre des cryptomonnaies a bénéficié ces derniers mois de spéculations sur la prochaine autorisation par la SEC d'ETF Bitcoin aux Etats-Unis pour des gestionnaires d'actifs de rang mondial. Le gendarme de la Bourse américaine doit se prononcer à ce propos aujourd'hui.

"Le compte twitter de la SEC a été compromis et un tweet non autorisé a été posté. La SEC n'a pas approuvé la cotation et la négociation de produits négociés en bourse de Bitcoins au comptant", a indiqué le patron de la SEC, Gary Gensler.

Le lancement d'un tel produit faciliterait les investissements dans le Bitcoin, qui profiterait alors d'une nouvelle vague de capitaux. Benjamin Dean, directeur, actifs numériques, WisdomTree, expliquait en début de semaine qu'un ETF Bitcoin au comptant offrirait la sécurité, la fiabilité et la familiarité d'une structure ETF, ce qui pourrait faciliter l'exposition d'un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels à cet actif.