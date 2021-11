ETF : 3 stratégies d’investissement à tester avec les trackers

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les ETF sont des fonds indiciels cotés qui répliquent la performance d'un indice. Mais depuis les premiers trackers créés aux États-Unis dans les années 1990, ces produits de Bourse se sont largement complexifiés et si l'offre initiale est toujours d'actualité (la réplication la plus fidèle possible d'un sous-jacent donné), il est désormais possible de mettre en place avec les ETF des stratégies d'investissement sophistiquées qui permettront aux investisseurs de se positionner, quels que soient leur scénario d'investissement et leurs objectifs.

Découvrez dans cet article 3 stratégies d'investissement à tester avec les ETF.

L'effet de levier / ETF Leverage

D'abord, il est possible avec un ETF leverage de booster la performance de son portefeuille. En effet, ces ETF permettent d'utiliser l'effet de levier pour augmenter ses gains. Attention tout de même, cet outil à double tranchant, en cas de mauvaise anticipation, augmentera vos pertes. Par exemple, avec un ETF S&P 500 avec un effet de levier de 2, si le S&P 500 augmente de 5 %, l'ETF réalisera lui un gain de 10 %. À l'inverse, si le S&P 500 baisse de 5 %, l'ETF affichera lui une perte de 10 %.

Du fait de l'utilisation de l'effet de levier, ce type d'ETF est donc plus risqué mais reste très apprécié des investisseurs car il s'accompagne d'un potentiel de gain supérieur par rapport à un ETF classique. Il séduit aussi de par sa relative simplicité. L'ETF Leverage permet d'avoir recours à l'effet de levier plus simplement qu'en ayant recours au SRD ou bien qu'en utilisant un produit dérivé de type warrant ou turbo.

Attention quand même à bien comprendre les subtilités de ces trackers et notamment le beta slippage, ou « effet composé », ce phénomène d'érosion qui se manifeste sur le long terme en cas de forte volatilité sur le sous-jacent. Mieux vaut donc réserver les ETF Leverage à un public averti qui souhaite s'exposer sur le court-terme.

L'anticipation de la baisse des cours / ETF Bear

Il est également possible avec les trackers de jouer la baisse des cours. Si vous anticipez la baisse d'un indice, vous pouvez grâce à un ETF short ou ETF Bear répliquer la performance inverse du sous-jacent pour en tirer profit. Par exemple, avec un ETF Short S&P 500, si le S&P 500 baisse de 5 %, l'ETF réalisera lui un gain de 5 %. À l'inverse, si le S&P 500 grimpe de 5 %, l'ETF affichera lui une perte de 5 %.

Les ETF Short peuvent aussi s'avérer d'excellents instruments de couverture de son portefeuille. Par exemple, si vous êtes très exposé au CAC 40 et craignez une baisse de l'indice, vous pourrez investir dans un ETF Short CAC 40 pour compenser, eu moins en partie, les pertes que vous essuierez en cas de baisse du CAC 40.

Attention, les ETF Short, comme les ETF Leverage sont sujet au Beta-slippage » qui, comme nous l'avons vu, peut faire diminuer la valeur de votre tracker indépendamment des variations du sous-jacent, en raison de l'évolution de la volatilité de l'indice de référence. Il est donc là encore conseillé de ne pas conserver ce type d'ETF sur le long terme.

L'investissement de conviction / ETF Smart Beta

Enfin, les ETF Smart Beta peuvent vous permettre d'investir selon vos convictions : avec une approche value par exemple avec des ETF smart beta dont l'indice sous-jacent est construit en fonction de la valorisation de l'entreprise, mais aussi avec une approche prudente par exemple avec des ETF Smart Beta dont l'indice sous-jacent est construit en fonction de la volatilité de l'entreprise. Certains ETF permettent même de cumuler deux stratégies comme par exemple Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility qui s'appuie sur le double critère d'un dividende régulier et d'un cours de Bourse peu volatil.

Notez que les ETF dernière génération, les Actively managed ETF, des ETF gérés activement et proches du mode de gestion d'un fonds spéculatif qui sont apparus très récemment, pourront aussi vous permettre d'investir via les trackers avec conviction. Ainsi, la société de Cathie Wood, Ark Invest, dont le montant d'actifs sous gestion s'élève à 53 milliards de dollars, investit principalement via des ETF dans des innovations technologiques.