États-Unis : une reprise à confirmer

Joe Biden a tenu lundi une conférence de presse sur la situation sanitaire aux États-unis : «Le masque n'est pas une posture politique, c'est une bonne manière de commencer à rassembler notre pays.

La victoire de Joe Biden survient alors que le spectaculaire rebond de l'économie est menacé par la nouvelle vague de Covid-19.

Joe Biden a battu Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche !

Certes, une poignée d'États recomptent les votes et la Géorgie n'élira ses sénateurs que le 5 janvier. Mais il semble déjà acquis que l'ex-vice président d'Obama gouvernera à compter du 20 janvier avec un Congrès divisé : chambre des représentants démocrate, sénat républicain.

deal budgétaire modeste anticipé

Cette configuration pourrait enterrer les projets de réformes les plus à gauche du parti démocrate : doublement du salaire minimum, hausses d'impôts pour les entreprises et les plus aisés...

À court terme, elle pourrait surtout réduire la taille du second plan de relance fédéral attendu depuis le printemps. «Nous anticipons un deal budgétaire modeste au premier trimestre 2021, d'un montant compris entre 500 et 750 milliards de dollars, et non les 2.000 milliards demandés par les démocrates en septembre», indique Thomas Costerg, économiste senior chez Pictet Wealth Management.

Un nouveau stimulus ne serait pas superflu pour pérenniser la reprise de l'économie américaine. Au troisième trimestre, le PIB a rebondi de 33,1% (en rythme annualisé), après une chute non moins historique de 31,4% au deuxième. La situation s'améliore sur le marché de l'emploi, mais à un rythme