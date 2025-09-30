États-Unis: Trump annonce un accord avec Pfizer sur les prix des médicaments

Le logo de Pfizer

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis.

L'administration américaine prévoit également de dévoiler un site internet spécialisé dans la vente directe de médicaments, appelé TrumpRx, a dit un responsable de la Maison blanche. Pfizer lancera la vente de ses nouveaux médicaments via ce site.

En juillet, Donald Trump a demandé à 17 grandes entreprises pharmaceutiques de s'aligner sur leurs prix à l'étranger, bien plus bas et de s'y engager avant le 29 septembre.

Pfizer est le premier laboratoire à annoncer un accord.

Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr, a déclaré lors d'une réunion le mois dernier que l'administration discutait avec chacun des laboratoires individuellement et que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, menaçait le secteur de droits de douane pour obtenir un effet de levier supplémentaire.

(Reportage Nandita Bose et Jarrett Rensshaw à Washington, version française Kate Entringer et Camille Raynaud)