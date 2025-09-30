Mobilisation de jeudi: Trafic "normal" pour les TGV et la RATP, perturbations dans les Intercités

Mobilisation de jeudi: Trafic "normal" pour les TGV et la RATP, perturbations dans les Intercités ( AFP / Ian LANGSDON )

Le trafic des TGV et de la quasi-totalité du réseau RATP sera "normal", jeudi, en dépit de l'appel à la grève pour la mobilisation du 2 octobre contre le Budget, a annoncé mardi le ministère des Transports, à l'issue d'une réunion mardi avec les exploitants.

"D'après les informations transmises par SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, le trafic devrait être peu perturbé sur le réseau ferroviaire", a indiqué le ministère qui annonce un "trafic normal" sur les TGV et "quelques perturbations" sur les "TER, RER et Transilien et Intercités".

"La circulation des trains Intercités sera perturbée sur les axes Lyon–Nantes, Bordeaux–Nantes et Marseille–Bordeaux et légèrement perturbée sur les axes Paris–Clermont Ferrand et Paris–Limoges–Toulouse", a précisé SNCF Voyageurs sur son site internet.

Ile-de-France Mobilités précise que le trafic sera "légèrement perturbé" sur le RER C, ainsi que sur la ligne H du Transilien et "perturbé" sur les RER D et E, tout comme sur les lignes L, N, R et U du Transilien.

Concernant Paris, "le service sera normal sur l'ensemble du réseau RATP, à l'exception du RER B sur le périmètre RATP", où le service sera "quasi normal", a ajouté le ministère.

Enfin, dans les airs, "des retards sont à prévoir avec néanmoins un impact limité au global", a indiqué le ministère, pour qui "aucune perturbation significative n'est à prévoir dans les aéroports parisiens", sans plus de précisions.