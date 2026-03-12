Etats-Unis: Recul des inscriptions au chômage à 213.000

Des panneaux annonçant un salon de l'emploi sur la 5e Avenue

Les ‌inscriptions au chômage ont ​diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 7 mars, ​à 213.000, contre 214.000 (révisé) la semaine ​précédente, a annoncé ⁠jeudi le département du ‌Travail. Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions ​au ‌chômage.

Les inscriptions de la semaine ⁠au 28 février ont été révisées en hausse par ⁠rapport à ‌une estimation initiale de ⁠213.000. La moyenne ‌mobile sur quatre semaines ⁠s'établit à 212.000 contre 216.00 (révisé) ⁠la ‌semaine précédente. Le nombre de ​personnes percevant ‌régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,850 ​million lors de la semaine au 28 ⁠février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,871 million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)