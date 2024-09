États-Unis: Pour Pictet AM, le risque de récession "n'a pas augmenté" depuis juin

(AOF) - "Entre juin et aujourd'hui, le risque de récession, de notre point de vue, n'a pas augmenté" aux Etats-unis. C’est ce qu’a déclaré Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, lors d’un déjeuner de presse organisé le 9 septembre 2024 au sujet notamment de l’économie américaine. Pour lui cependant " on est sur une phase de ralentissement de l'économie " Outre-Atlantique. La dégradation du secteur manufacturier est nette, avec les récents indicateurs PMI.

Mais des indicateurs manufacturiers qui se dégradent fortement ne sont "pas automatiquement synonyme de récession ", selon le gérant. Ils le sont même "très, très rarement".

Pour lui en outre "on a une difficulté à analyser correctement les chiffres de l'emploi aux États-Unis". Ils sont certainement un peu plus difficiles à lire que par passé, parce qu'il y a beaucoup plus d'immigration : "en moyenne, les Etats-Unis délivrent à peu près 60 000 visas de travail par mois contre 40 000 avant Covid". En comparant plusieurs enquêtes réalisées auprès des employeurs, on s'est rendu compte de ce que les travailleurs immigrés illégaux sont "mal intégrés dans les données".

Le point important est pour le gérant que le consommateur américain est "en très bonne santé". Ce n'est pas l'épargne Covid qui est à l'origine de cette bonne santé, car elle a été consommée en avril. C'est davantage le fait que beaucoup d'Américains sont propriétaires et bénéficient de la hausse du prix de l'immobilier, alors que les hausses de salaire réelles ont été significatives depuis le Covid, et que beaucoup d'Américains possèdent des actions, dont le cours a "très fortement augmenté". Les ménages américains ont certes un taux d'épargne qui ne cesse de chuter, mais ils n'ont en fait "pas besoin d'épargner parce qu'à côté de cela, ils ont beaucoup de patrimoine".