États-Unis : les incertitudes s'accumulent sur l'élection présidentielle

Débat houleux, contamination de Trump au coronavirus, crise économique : l'incertitude est encore totale sur l'issue de l'élection présidentielle américaine.

C'est la dernière ligne droite et elle promet, au vu de la piètre qualité du premier des trois débats télévisés opposant le président républicain sortant Donald Trump et son challenger démocrate Joe Biden avant l'élection du 3 novembre.

«Ce débat restera comme l'un des pires de l'histoire», a déclaré à l'AFP Aaron Kall, enseignant à l'université du Michigan et spécialiste des duels présidentiels.

Majorité nécessaire au Congrès

S'il est difficile de savoir qui est sorti vainqueur de cette joute oratoire, du moins aux yeux des futurs votants, une chose est sûre : rien n'est encore joué à un mois de cette échéance, comme le montrent les enquêtes d'opinion (ces mêmes enquêtes qui donnaient gagnante Hillary Clinton, le 8 novembre 2016...). L'incertitude a encore monté d'un cran avec la contamination, annoncée en fin de semaine, de Donald Trump au Covid-19.

L'échéance du 3 novembre est d'autant plus décisive que, le même jour, les Américains voteront non seulement pour élire le 46e président des États-Unis, via un Collège de 538 grands électeurs, mais aussi pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Or une majorité est nécessaire au Congrès pour faire voter les lois fiscales.

Certes, à la lumière des expériences passées, Donald Trump paraît en bien mauvaise posture. Depuis le