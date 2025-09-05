États-Unis : des créations d'emplois très inférieures aux attentes

(AOF) - Le rapport mensuel sur l’emploi américain a révélé la création de 22 000 postes dans le secteur non agricole en août, après 79 000 en juillet. Ce chiffre est très inférieur au consensus des analystes : 75 000. Les créations d'emploi dans le secteur privé non agricole ressortent à 38 000, contre 75 000 attendues, et 77 000 en juillet. Le taux de chômage est passé de 4,2 à 4,3% entre juillet et août, en ligne avec les attentes des analystes. Enfin, le salaire horaire moyen est conforme aux attentes en août. Il a progressé de 0,3 % comme en juillet.