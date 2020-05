Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Etat d'urgence sanitaire levé sur une large partie du Japon, maintenu à Tokyo Reuters • 14/05/2020 à 11:43









(Actualisé avec Shinzo Abe) TOKYO, 14 mai (Reuters) - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé jeudi la levée de l'état d'urgence dans une grande partie du pays, un mois après son instauration pour lutter contre la crise sanitaire liée au coronavirus, mais la capitale Tokyo ou bien encore Osaka restent soumis aux restrictions destinées à enrayer l'épidémie. Le chef du gouvernement a précisé que l'état d'urgence allait être levé dans 39 préfectures du pays, qui représentent un peu plus de 54% de la population du pays. Shinzo Abe a cependant prévenu qu'il pourrait être rétabli si la vitesse de propagation de l'épidémie augmente. Dans les huit autres préfectures de l'archipel, dont les régions densément peuplées de Tokyo et Osaka, les mesures d'exception restent en vigueur. Mais le gouvernement espère être en mesure de les lever d'ici la fin du mois. Quelque 16.100 cas de contamination au coronavirus ont été confirmés au Japon, dont 696 cas mortels. Shinzo Abe a appelé les habitants des préfectures concernées par la levée de l'état d'urgence à rester prudents, les invitant notamment à porter des masques de protection et à éviter les lieux restreints comme les salons de karaoké. (Linda Sieg, Kaori Kaneko et Chris Gallagher version française Jean Terzian et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

