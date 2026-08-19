Estée Lauder s'envole grâce à des prévisions de bénéfices annuels solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

19 août - ** L'action du fabricant de cosmétiques Estée Lauder EL.N grimpe de 18,45%pour atteindre 99,82 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis novembre 2011, si ces gains se confirment, les résultats et les prévisions indiquant que la stratégie de redressement du directeur général porte ses fruits

** Les prévisions de bénéfice annuel dépassent largement les estimations de Wall Street, la société misant sur une dépense soutenue dans les parfums haut de gamme et sur de solides performances sur ses marchés clés

** La société prévoit pour 2027 un BPA ajusté compris entre 3,10 $ et 3,35 $, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,18 $ – données compilées par LSEG

** “Nous pensons que le pire est derrière EL et qu’une reprise régulière est en cours”, déclare Nik Modi, analyste chez RBC

** Enregistre un chiffre d'affaires net de 3,63 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation de 3,54 milliards de dollars

** Le BPA ajusté trimestriel s’élève à 39 cents, contre des prévisions de 32 cents

** “La beauté reste un secteur résilient du luxe, car elle est plus largement accessible et étroitement liée aux soins personnels, qui restent une priorité pour les consommateurs même lorsqu'ils optent pour des produits moins chers dans d'autres domaines”, explique Sky Canaves, analyste chez eMarketer

** Depuis le début de l'année, à la clôture d'hier, l'action a perdu environ 20 %