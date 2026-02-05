Estée Lauder redresse la barre avec ses résultats, mais les droits de douane pèsent encore
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 16:04
Le groupe de cosmétiques américain a vu son chiffre d'affaires net progresser de 6%, à 4,2 milliards de dollars, sur les trois mois clos fin décembre, le deuxième trimestre de son exercice fiscal décalé, dont une croissance organique de 4%.
Le fabricant de soins de la peau, de produits de maquillage, de parfums et de soins capillaires, qui détient entre autres les marques Clinique et Lab Series, indique avoir tout particulièrement bénéficié du dynamisme commercial de sa famille de crèmes "La Mer" pendant la période des fêtes de fin d'année.
Invoquant les effets de son plan stratégique "Beauty Reimagined", le groupe new-yorkais indique avoir amélioré sa marge brute de 40 points de base, de 76,1% à 76,5% durant le trimestre, ce qui lui a permis de porter son bénéfice par action (BPA) à 0,89 dollar, contre 0,62 dollar un an plus tôt.
Forte de ces performances, la société a resserré ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires pour désormais tabler sur une croissance organique de 1% à 3%, pour une marge opérationnelle de 9,8% à 10,2%, à comparer avec 7,4% sur le premier semestre de l'exercice.
Il s'agirait de la première fois en quatre ans que l'entreprise parviendrait à générer une croissance organique positive et à améliorer ses marges.
Dans son communiqué, Estée Lauder prévient néanmoins s'attendre à un impact défavorable de l'ordre de 100 millions de dollars au niveau de sa rentabilité, essentiellement concentré sur le second semestre, en raison de la mise en oeuvre des surtaxes douanières, à la fois celles imposées par l'administration Trump et celles prises en mesures de représailles par des pays comme la Chine ou le Canada.
Le titre, qui affiche un gain de plus de 81% sur les 12 mois écoulés, cédait 18% jeudi matin suite à ces annonces, revenant ainsi à des plus bas depuis le début du mois de décembre.
Valeurs associées
|94,600 USD
|NYSE
|-20,96%
