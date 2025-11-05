Estee Lauder recule à la suite d'une offre secondaire d'un milliard de dollars par la famille de l'héritier Lauder

5 novembre -

** Les actions du fabricant de cosmétiques Estee Lauder

EL.N en baisse de 2,1% avant la cloche à 90,90 $ après une offre secondaire tarifée dans la nuit

** EL a annoncé fin mardi () la vente de trusts affiliés aux descendants de Leonard Lauder, décédé

() le 14 juin,

à 90 $ pour un produit brut d'environ 1 milliard de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 3,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

**

Les actionnaires vendeurs ont l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour aider à régler la succession de Lauder, y compris le paiement des droits de succession et d'autres obligations, selon la déclaration

** Après l'offre, les membres de la famille Lauder détiendront, directement ou indirectement, 82 % des droits de vote en circulation des actions d'EL

** EL a environ 360,3 millions d'actions en circulation

** JP Morgan est l'unique preneur ferme de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action EL a augmenté de 24% depuis le début de l'année

** La société a publié jeudi dernier des résultats trimestriels supérieurs à () grâce à la forte croissance de ses activités de parfumerie

** 20 analystes sur 28 considèrent EL comme "hold", les autres comme "strong buy" ou "buy"; PT médian de $105 en hausse par rapport à $90 il y a un mois, selon les données de LSEG