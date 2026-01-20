Estee Lauder poursuivi pour vol présumé de technologie par une start-up new-yorkaise
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 17:54
Nomi affirme que sa technologie permettait de détecter les préférences réelles des consommateurs pour améliorer les ventes en duty-free et en chambre, en dehors du commerce de détail traditionnel. Au lieu de poursuivre les discussions en vue d'un éventuel rachat, Estee Lauder aurait progressivement écarté la start-up et ses partenaires hôteliers, tout en lançant des programmes similaires dans plusieurs pays, dont la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Costa Rica et la Malaisie.
La plainte soutient que ces initiatives s'appuieraient sur les secrets commerciaux transmis par Nomi, et réclame des dommages compensatoires et punitifs, ainsi qu'une indemnisation triplée. L'affaire intervient alors que le groupe traverse une période de restructuration sous le plan "Beauty Reimagined", lancé en février, incluant le recentrage sur le haut de gamme, la rationalisation de sa logistique et la suppression de jusqu'à 7 000 emplois.
