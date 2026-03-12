Estee Lauder poursuit le parfumeur Jo Malone et Zara UK pour rupture de contrat, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain des cosmétiques Estee Lauder EL.N a intenté un procès à l'entrepreneur britannique Jo Malone, à sa marque de parfum Jo Loves et à l'entreprise britannique Zara pour avoir utilisé son nom, a rapporté le Financial Times jeudi.

Estee Lauder a acheté la marque de parfum de Malone - et les droits d'utilisation de son nom - en 1999. Mme Malone a quitté l'entreprise en 2006 et a lancé une nouvelle marque de parfum, "Jo Loves", en 2011.

L'utilisation de "Jo Malone" sur l'emballage des parfums Jo Loves vendus par Zara est à l'origine de la plainte déposée mercredi , selon le FT.

Malone est maintenant poursuivie par le groupe américain pour rupture de contrat, violation de marque et "passing off" - un terme qui fait référence au fait de tromper les consommateurs en leur faisant croire que les biens ou les services sont ceux d'une autre entreprise, selon le rapport.

Estee Lauder, Inditex ITX.MC , la société mère de Zara UK, et Jo Loves n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Mme Malone n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.