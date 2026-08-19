Estée Lauder mise sur les parfums et les soins de la peau pour afficher un bénéfice annuel solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats, ainsi que de graphiques)

* La demande pour les parfums haut de gamme Tom Ford et Le Labo stimule la croissance

* Les ventes de maquillage restent stables malgré une amélioration tirée par l'expansion de M.A.C

* La société prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 3,10 et 3,35 dollars, contre des estimations de 3,18 dollars, selon les données de LSEG

par Arriana McLymore et Anuja Bharat Mistry

Estée Lauder EL.N a annoncé mercredi des prévisions de bénéfice annuel supérieures à de nombreuses estimations de Wall Street, pariant que la stratégie de redressement de son directeur général permettrait de générer une demande soutenue pour les parfums de luxe et de réaliser de solides performances sur le marché chinois, principal moteur de croissance. L’action de la société propriétaire de Clinique et M.A.C, dont les négociations de fusion avec Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean Paul Gaultier, ont échoué en mai, a progressé d’environ 18 % en début de séance après avoir également dépassé les attentes concernant ses résultats trimestriels.

La résistance des dépenses des clients aisés et plus jeunes a stimulé la demande pour les parfums de luxe et les produits de soins de la peau du fabricant de cosmétiques, tels que Le Labo et Balmain Beauty. L’entreprise souhaite profiter de cette dynamique pour ses catégories de maquillage et de soins capillaires, dont le chiffre d’affaires net est resté stable et en recul respectivement.

Pour pérenniser ses gains, Estée Lauder accélère le lancement de produits haut de gamme. Elle a rationalisé sa chaîne d’approvisionnement et accru ses investissements dans l’innovation et le marketing dans le cadre de la stratégie « Beauty Reimagined » menée par son directeur général, Stéphane de La Faverie.

L’entreprise « met le paquet » pour développer ses marques sur l’ensemble des canaux de distribution et sur davantage de marchés, tout en augmentant ses « investissements orientés vers le consommateur », a déclaré Stéphane de La Faverie lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de mercredi.

LES PARFUMS HAUT DE GAMME CONSTITUENT UNE « CATÉGORIE PHARE »

Ses marques de parfums de luxe Le Labo et Tom Ford ont généré une croissance de 10 % du chiffre d’affaires net au quatrième trimestre. La collection classique de Le Labo, qui propose des parfums de 50 millilitres à 250 dollars, a bénéficié de l’élargissement des canaux de distribution et d’une expansion ciblée de la clientèle.

« Les parfums de prestige restent une catégorie phare qui séduit fortement les jeunes consommateurs, hommes et femmes confondus, et le portefeuille de marques d’Estée Lauder, qui s’adresse davantage à des niches, est bien positionné pour capter cette demande », a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

Le chiffre d’affaires du maquillage est resté globalement stable, même si la société a indiqué que l’expansion de M.A.C dans les magasins Sephora aux États-Unis avait soutenu cette catégorie.

Les cosmétiques M.A.C ont connu «un succès retentissant sur de nombreux marchés, de la Corée aux États-Unis», a déclaré M. de La Faverie lors d’une conférence de presse téléphonique. «Nous allons continuer à nous appuyer sur cette dynamique et veiller à ce que la marque soit non seulement visible dans les bons canaux de distribution, mais qu’elle apporte également des innovations révolutionnaires.»

LA STRATÉGIE DES PARFUMS S’APPLIQUERA AUX SOINS CAPILLAIRES

Le chiffre d’affaires net des soins capillaires a reculé de 1 %, principalement en raison de la baisse des ventes d’Aveda. L’entreprise a indiqué que ses produits de la marque de soins de la peau The Ordinary avaient compensé cette baisse.

M. de La Faverie a déclaré que la société n’était pas satisfaite de ses performances dans les secteurs du maquillage et des soins capillaires, mais qu’elle s’inspirerait de la stratégie mise en œuvre dans ses catégories de parfums et de soins de la peau pour accélérer la croissance. Estée Lauder a également indiqué avoir enregistré un gain de 38 millions de dollars dans le coût des ventes, provenant des remboursements au titre des droits de douane reçus au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2026. Cela a partiellement compensé l’impact brut sur l’ensemble de l’exercice des droits de douane supplémentaires, s’élevant à 102 millions de dollars, principalement comptabilisés dans le coût des ventes. Ces remboursements ont aidé l’entreprise à faire face aux perturbations liées au conflit au Moyen-Orient , qui ont eu un effet dilutif sur le bénéfice net par action de l’exercice 2026.

Le fabricant de cosmétiques prévoyait une forte croissance organique de ses ventes en Chine, tant pour ses nouveaux produits que pour ses produits existants, après avoir réalisé davantage d’investissements axés sur les consommateurs. M. De La Faverie a indiqué lors de la conférence téléphonique sur les résultats que la société avait réduit le nombre de remises et d’offres spéciales sur le marché chinois.

Estée Lauder prévoit pour l’exercice 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 3,10 et 3,35 dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes, qui s’établissent à 3,18 dollars, selon les données compilées par LSEG. Nik Modi, de RBC Capital Markets, a indiqué dans une note que l’action Estée Lauder disposait d’un potentiel de hausse supplémentaire à mesure que son redressement s’accélère. Les spéculations sur une fusion étant désormais derrière elle, il a déclaré que l’accent était revenu sur la mise en œuvre et qu’il s’attendait à une reprise régulière.

Son chiffre d’affaires du quatrième trimestre, à 3,63 milliards de dollars, a également dépassé les prévisions de 3,54 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, son bénéfice trimestriel de 39 centimes par action a également dépassé les estimations de 32 centimes par action.