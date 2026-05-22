Estée Lauder met fin à son accord avec Puig, ce qui fait grimper le cours de son action alors que le redressement de l'entreprise devient la priorité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale) par Neil J Kanatt, Abigail Summerville et Andres Gonzalez

Le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder EL.N et la parfumerie espagnole Puig PUIGb.MC ont mis fin aux négociations de fusion qui auraient donné naissance à un géant des produits de beauté haut de gamme mieux placé pour concurrencer le leader du secteur, L'Oréal OREP.PA .

Jeudi, l'action Estée a bondi de plus de 10 % en séance prolongée, les investisseurs se réjouissant de la fin d'un accord potentiel qui, selon les analystes, aurait pu accroître les risques d'intégration, grever le bilan de la société et détourner la direction de son plan de redressement engagé depuis plusieurs mois.

Les négociations de fusion, rendues publiques en mars , auraient donné naissance à un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars réunissant les marques d'Estée telles que Tom Ford, Clinique et MAC avec celles de Puig, notamment Carolina Herrera et Charlotte Tilbury, très prisées des influenceurs TikTok et des milléniaux aisés. L'action Estée avait chuté de 10 % le lendemain de la confirmation des négociations par les deux sociétés.

Estée a déclaré jeudi dans un communiqué que la société se concentrait sur la poursuite de sa stratégie « Beauty Reimagined », le plan de redressement mis en place par le directeur général Stéphane de La Faverie, visant à enrayer trois années de baisse des ventes annuelles et de perte de parts de marché. Ce plan prévoyait une augmentation des investissements dans les magasins et la fermeture des points de vente peu performants.

“Nous disposons de l’un des portefeuilles de marques de beauté de prestige les plus puissants au monde… et nous pensons être dans une position unique pour générer une croissance durable à long terme à l’échelle mondiale,” a déclaré M. de La Faverie dans un communiqué.

Deux sources proches du dossier ont indiqué que les exigences de Charlotte Tilbury, fondatrice de la marque de beauté éponyme détenue majoritairement par Puig, figuraient parmi les éléments qui ont compliqué les négociations et rendu la transaction potentielle de plus en plus complexe. Charlotte Tilbury n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les analystes ont estimé que la décision de mettre fin aux négociations était judicieuse.

“Nous sommes soulagés d’apprendre que les négociations... ont été interrompues,” a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets. Le moment choisi pour cette transaction n’était pas idéal compte tenu de la restructuration importante d’Estée, et une fusion pourrait s’avérer compliquée car les deux familles fondatrices souhaiteraient exercer une influence sur les décisions de gouvernance, a-t-il ajouté.

Au début du mois, Estée a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et a annoncé qu’elle supprimerait jusqu’à 3 000 emplois supplémentaires à l’échelle mondiale dans le cadre de l’accélération d’une restructuration plus large, tandis que Puig a fait état d’une croissance des ventes plus lente pour le premier trimestre fin avril.

Estée, qui a une longue histoire de croissance par le biais d'acquisitions, notamment son accord de 2,8 milliards de dollars pour la marque de mode américaine Tom Ford en 2022, a déclaré qu'elle continuait d'évaluer des acquisitions et des cessions potentielles.