Huguette Bouchardeau, candidate à la présidentielle de 1981, meurt à 90 ans

Huguette Bouchardeau donne un discours le 16 novembre 1979 au Havre (Seine-Maritime) ( AFP / MYCHELE DANIAU )

L'ancienne ministre Huguette Bouchardeau, militante féministe et candidate à l'élection présidentielle de 1981, est morte lundi à l'âge de 90 ans, a annoncé jeudi le Parti socialiste.

"Femme politique, infatigable militante féministe et compagnonne de route du Parti socialiste, Huguette Bouchardeau s'est éteinte ce lundi 18 mai à l'âge de 90 ans", a indiqué le PS dans un communiqué.

Huguette Bouchardeau était née le 1er juin 1935 à Saint-Etienne (Loire) dans une famille modeste.

Elle était devenue, en 1979 la première femme à diriger une organisation politique en France, le Parti socialiste unifié (PSU) - aujourd'hui dissous.

Elle s'était présentée sous cette étiquette à l'élection présidentielle de 1981, mais n'avait recueilli que 1,10% des suffrages, avant de soutenir François Mitterrand au second tour.

Elle était ensuite devenue secrétaire d'Etat puis ministre de l'Environnement en 1984 et députée du Doubs entre 1986 et 1993.

Grande militante des droits des femmes, elle a fondé l'un des premiers centres d'études féministes universitaires (le CLEF) et publié un livre dénonçant l'exclusion des femmes de la vie publique.

Le PS a rendu hommage à son rôle de "fer de lance" de la lutte pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a rendu hommage sur X à une "intellectuelle et une militante infatigable qui aura marqué l'histoire de la gauche et de la République par son courage et son universalisme".