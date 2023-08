Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder: Leonard Lauder va quitter le conseil information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 12:16









(CercleFinance.com) - Leonard Lauder, qui représentait la famille Lauder au conseil d'administration d'Estée Lauder depuis 1972, ne sollicitera pas de nouveau mandat à l'assemblée générale du mois de novembre, a annoncé le groupe.



Conformément à l'accord conclu par sa famille avec le groupe de cosmétiques, Leonard Lauder a désigné son fils Gary Lauder, un capital-risqueur basé dans la Silicon Valley, pour le remplacer au conseil.



Son autre fils, William Lauder, siégeait déjà au conseil en tant qu'administrateur.



Leonard Lauder avait officiellement rejoint Estée Lauder en 1958 pour finalement en devenir le directeur général entre 1982 et 1999. Il avait été nommé président du conseil d'administration en 1995, un poste qu'il avait occupé jusqu'en 2009.



Il demeurera président émérite de la société.





