Estée Lauder: le titre surperforme, JPMorgan optimiste sur la reprise information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 17:33









(Zonebourse.com) - Estée Lauder progresse en Bourse ce vendredi après que JPMorgan a placé le titre du groupe américain de cosmétiques sur sa liste 'Positive Catalyst Watch', disant percevoir des signes d'une reprise des ventes au cours des mois qui viennent.



A la Bourse de New York, l'action du fabricant de produits de soin, de maquillage et de parfums féminins gagne 0,7%, à comparer avec un gain de 0,2% pour le S&P 500 au même moment.



Les analystes de JPMorgan ont relevé leur conseil sur la valeur de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours amélioré de 62 à 101 dollars.



Dans une étude consacrée au secteur de la consommation aux Etats-Unis, les professionnels estiment que l'entreprise pourrait surpasser ses objectifs grâce aux performances meilleures que prévu enregistrées lors de l'événement promotionnel estival '6.18' et de la vigueur des ventes en ligne.



De son point de vue, le groupe pourrait bénéficier d'une inflexion au niveau de sa croissance dès le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, qui correspondra à la période des fêtes de fin d'année.



Sachant que les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) représentent actuellement 61% du chiffre d'affaires du groupe, il existe également un potentiel de bonnes surprises au niveau du bénéfice à partir de l'exercice 2026/2027, date à laquelle le plan de redressement PRGP commencera à porter ses fruits, conclut JPMorgan.







Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A 88,055 USD NYSE +1,50%