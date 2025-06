Estée Lauder: le titre s'illustre, Deutsche Bank en soutien information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 17:02









(CercleFinance.com) - L'action Estée Lauder signe l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500 lundi, soutenue par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui est passé à l'achat sur la valeur.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street, le titre du groupe américain de cosmétiques s'adjuge plus de 4%, pour revenir en direction de ses plus hauts annuels.



Dans une note de recherche, le bureau d'études salue la stratégie du groupe consistant à se développer au-delà de la Chine et du marché du voyage, d'accélérer ses innovations à travers ses marques et de faciliter la prise de décision en la rapprochant des marchés où la société est présente.



De son point de vue, les investissements élevés consentis par l'entreprise, notamment au niveau de son chaîne d'approvisionnement, devrait se répercuter au niveau des marges bénéficiaires et des résultats, l'élimination des surcoûts historiques ayant caractérisés ses comptes étant notamment appelée à profiter aux postes commerciaux.



Deutsche Bank relève en conséquence son opinion de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 71 à 95 dollars.





Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A 77,005 USD NYSE +2,43%