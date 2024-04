Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Estée Lauder: laboratoire d'innovation IA avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Les sociétés Estée Lauder (ELC) et Microsoft Corp. ont annoncé vendredi la création d'un laboratoire d'innovation en IA dans le cadre de l'expansion de leur relation stratégique mondiale.



En tirant parti des capacités d'IA générative de pointe du service Azure OpenAI de Microsoft, les sociétés travailleront ensemble pour développer des solutions qui renforcent davantage les plus de 20 marques de beauté de prestige d'ELC en instaurant des liens plus étroits avec les consommateurs et en accélérant la commercialisation locale.



L'AI Innovation Lab positionne en outre les deux entreprises comme des leaders à l'avant-garde de la réinvention de l'industrie de la beauté grâce à l'IA générative.









