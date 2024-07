Estee Lauder: la directrice financière Tracey Travis sera remplacée en juin 2025

(AOF) - Estée Lauder annonce aujourd'hui que Tracey T. Travis, sa vice-présidente exécutive et directrice financière, a décidé de prendre sa retraite, à compter du 30 juin 2025, après plus de douze années passée au sein du groupe américain de cosmétiques. Un successeur au poste de directeur financier a été identifié et sera nommé dans les semaines à venir, et Tracey Travis "travaillera en étroite collaboration avec cette personne pour assurer une transition fluide et réussie", ajoute le groupe dans son communiqué.

Diplômée de Columbia, Tracey Travis a également passé plus de 7 ans à la direction financière de Ralph Lauren. "Sous sa direction, l'entreprise a renforcé sa solidité et sa flexibilité financières, nous permettant d'investir davantage dans nos moteurs de croissance à long terme, tels que l'innovation, la transformation numérique, les marchés émergents, le développement des talents et la stratégie de fusions et acquisitions", déclare la direction.

