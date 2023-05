Estée Lauder : forte chute de son bénéfice net trimestriel

(AOF) - La chaîne de cosmétiques Estée Lauder a publié hier un chiffre d'affaires net de 3,75 milliards de dollars pour son troisième trimestre clos le 31 mars 2023. Il est baisse de 12 % par rapport aux 4,25 milliards de dollars du troisième trimestre 2022. Sur cette période, son bénéfice net a chuté de 72% s'élevant à 156 millions de dollars, contre 558 millions de dollars l'année précédente. Son bénéfice net dilué par action ordinaire s'est élevé à 0,43 cents, contre 1,53 dollar pour la même période de l'année précédente.

En Amérique, son chiffre d'affaires net a augmenté de 6 %, renouant avec la croissance et bénéficiant des hausses enregistrées dans les secteurs du maquillage, des soins de la peau et de la parfumerie.

Cependant, en Europe, les ventes nettes ont baissé de 24 %, en raison de la reprise plus lente que prévue de la vente au détail de produits de voyage en Asie à la suite de la pandémie de COVID-19, partiellement compensée par une croissance sur pratiquement tous les marchés, en particulier au Royaume-Uni et en Allemagne.

Estée Lauder s'attend à ce que le chiffre d'affaires net organique renoue avec la croissance au quatrième trimestre, reflétant la poursuite de la dynamique de croissance post-COVID sur presque tous les marchés à l'échelle mondiale.

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.