information fournie par Reuters • 21/05/2026 à 22:08

Estée Lauder et Puig mettent fin aux discussions concernant une éventuelle fusion

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Estée Lauder EL.N et Puig PUIGb.MC ont annoncé jeudi avoir mis fin aux discussions concernant un éventuel rapprochement.