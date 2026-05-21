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Estée Lauder et Puig mettent fin aux discussions concernant une éventuelle fusion
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 22:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Estée Lauder EL.N et Puig PUIGb.MC ont annoncé jeudi avoir mis fin aux discussions concernant un éventuel rapprochement.

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