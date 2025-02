Estée Lauder: en perte, plan pour renouer avec la croissance information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Estée Lauder a annoncé mardi le lancement d'un nouveau plan stratégique destiné à renouer avec la croissance après avoir essuyé des pertes sur les trois derniers mois de l'année 2024.



Le spécialiste des cosmétiques explique que le plan 'Beauty Reimagined' vise à le transformer en un groupe plus rapide, plus agile et mieux à même de profiter des opportunités de croissance et d'améliorer sa rentabilité.



Plus précisément, Estée Lauder dit vouloir renouer avec une croissance durable de ses ventes et avec une marge opérationnelle solide à deux chiffres au cours des prochaines années.



Le groupe new-yorkais indique désormais prévoir entre 5800 et 7000 suppressions de postes.



'Si nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire, nous avons confiance dans le fait que le plan Beauty Reimagined est la meilleure façon de réaliser nos ambitions', a déclaré le directeur général Stéphane de La Faverie.



Sur son deuxième trimestre fiscal, clos le 31 décembre, le chiffre d'affaires net de la société s'est replié de 6% à quatre milliards de dollars, pour une perte opérationnelle ayant atteint 480 millions.



Pour son troisième trimestre, qui se clôturera fin mars, Estée Lauder dit anticiper une baisse de son chiffre d'affaires net allant de 10% à 12% et un bénéfice par action (BPA) entre 0,20 et 0,30 dollar, contre 0,97 dollar un an auparavant.



Suite à cette publication, le titre lâchait plus de 8% en cotations avant-Bourse à Wall Street.





Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A 82,79 USD NYSE 0,00%