Estee Lauder en hausse après le relèvement de la note d'Argus Research

11 novembre - ** Les actions du géant des cosmétiques Estee Lauder < EL.N > augmentent de 1,5 % à 91 $ avant bourse.

** Argus Research relève le titre de "hold" à "buy"; PT à 105 $.

** Le courtier affirme que la société a rétabli la croissance de ses revenus et vise à atteindre des marges d'exploitation à deux chiffres à court terme.

** La nouvelle direction d'EL stimule l'innovation et l'expansion dans des canaux tels qu'Amazon Premium Beauty, Sephora et Ulta pour attirer davantage de clients.

** En octobre r, la société a dépassé les estimations de ventes et de bénéfices du 1er trimestre grâce à une forte demande pour ses parfums et à une hausse de la demande en Chine.

** 8 courtiers sur 28 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 20 l'évaluent à "conserver"; la prévision médiane est de 105 $ - données compilées par LSEG.

** À la dernière clôture, les actions d'EL ont augmenté de ~19,5 % depuis le début de l'année.