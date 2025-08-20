Estée Lauder: deux femmes d'affaires cooptées au conseil d'administration
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 10:16
Dans un communiqué, le groupe cosmétique américain - qui a opéré un processus de redressement après plusieurs années de performances financières décevantes - explique que l'entrée à son conseil de ces deux dirigeantes mondialement respectées, affichant un bilan éprouvé en termes de croissance et d'excellence opérationnelle, lui permettront de renforcer son savoir-faire en matière de transformation numérique, au niveau de ses activités commerciales en Asie-Pacifique, mais aussi dans le marketing direct et les nouvelles technologies.
Dana Strong - qui prendra le rôle de responsable mondiale des médias, du numérique et des opérations - est actuellement directrice générale de Sky, le réseau télévisé européen du groupe américain de médias et de divertissement Comcast.
Annabelle Yu Long, qui endossera de son côté les fonctions de stratège pour les marchés asiatiques au sein du conseil - est une capital-risqueuse aguerrie ayant été nommée sur la liste Forbes de 2024 et sur la liste des femmes d'affaires les plus puissantes d'Asie en 2020. Elle siège également à plusieurs conseils d'administration d'entreprises cotées, dont celui de Tapestry, la maison mère des marques d'accessoires de mode Coach et Kate Spade.
Valeurs associées
|90,000 USD
|NYSE
|-0,82%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL
-
Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac 20 Août 2025 - Sans réunion de la Réserve fédérale (Fed) avant les 16 et 17 septembre, les investisseurs vont décortiquer chaque mot de Jerome Powell ce vendredi pour tenter d'y déceler des indices quant ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris - Carmat : le président du conseil d'administration dépose une offre de reprise
(AOF) - En difficultés financières, la société Carmat va demander à Euronext de procéder à la reprise de cotation de son action dès demain, à l’ouverture des marchés. Une annonce faite par la medtech française, suite à l'annonce d'une offre de reprise soumis par ... Lire la suite
-
Le pays scandinave fait face à une "crise de la lecture" qui s'observe notamment dans les résultats d'études auprès des adolescents. Afin d'encourager à la lecture, le gouvernement danois veut supprimer la TVA sur les livres, actuellement à 25%, a annoncé mercredi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer