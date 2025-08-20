 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Estée Lauder: deux femmes d'affaires cooptées au conseil d'administration
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 10:16

(Zonebourse.com) - Estée Lauder a annoncé mardi soir l'arrivée à son conseil d'administration de deux femmes d'affaires, Dana Strong et Annabelle Yu Long, dont la nomination doit encore être ratifiée par ses actionnaires lors de la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra le 13 novembre.

Dans un communiqué, le groupe cosmétique américain - qui a opéré un processus de redressement après plusieurs années de performances financières décevantes - explique que l'entrée à son conseil de ces deux dirigeantes mondialement respectées, affichant un bilan éprouvé en termes de croissance et d'excellence opérationnelle, lui permettront de renforcer son savoir-faire en matière de transformation numérique, au niveau de ses activités commerciales en Asie-Pacifique, mais aussi dans le marketing direct et les nouvelles technologies.

Dana Strong - qui prendra le rôle de responsable mondiale des médias, du numérique et des opérations - est actuellement directrice générale de Sky, le réseau télévisé européen du groupe américain de médias et de divertissement Comcast.

Annabelle Yu Long, qui endossera de son côté les fonctions de stratège pour les marchés asiatiques au sein du conseil - est une capital-risqueuse aguerrie ayant été nommée sur la liste Forbes de 2024 et sur la liste des femmes d'affaires les plus puissantes d'Asie en 2020. Elle siège également à plusieurs conseils d'administration d'entreprises cotées, dont celui de Tapestry, la maison mère des marques d'accessoires de mode Coach et Kate Spade.


Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
90,000 USD NYSE -0,82%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

