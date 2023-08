Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder: des profits en chute au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Estée Lauder affiche au titre des trois derniers mois de son exercice 2022-23, un BPA ajusté (non GAAP) de sept cents par action, à comparer à 0,42 dollar un an auparavant, pour des revenus en hausse de 1% à 3,61 milliards de dollars.



En organique, les revenus du groupe de cosmétiques ont augmenté de 4% grâce à une progression vigoureuse en Asie-Pacifique, où des taux de croissance à deux chiffres ont été enregistrés dans toutes les catégories de produits.



Sur l'ensemble de 2022-23, Estée Lauder a vu son BPA ajusté divisé par deux à 3,46 dollars et ses revenus baisser de 6% en organique, mais il anticipe 'un retour à une croissance organique des revenus et une reprise progressive des marges en 2023-24'.





