Estee Lauder dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la forte croissance de ses activités dans le domaine des parfums

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Rebond de la demande en Chine, les ventes de parfums progressent de 13 % au cours du trimestre écoulé

*

Les ventes nettes organiques du 1er trimestre augmentent de 3% après les baisses précédentes

(Ajoute le commentaire du directeur général lors de la conférence téléphonique au paragraphe 5, des détails au paragraphe 6, les actions au paragraphe 10) par Anuja Bharat Mistry

Estee Lauder EL.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses parfums Le Labo et Tom Ford et à une hausse de la demande en Chine, ce qui constitue un nouveau signe que le redressement de la société de produits de beauté commence à porter ses fruits.

En plein redressement sous la direction de Stéphane de La Faverie, Estee Lauder a accéléré les lancements de produits de luxe, rationalisé sa chaîne d'approvisionnement et stimulé ses efforts d'innovation et de marketing, ce qui a aidé le fabricant de cosmétiques à relancer ses ventes en baisse.

L'entreprise, qui a mis en garde contre des droits de douane de 100 millions de dollars en août, a rapproché sa production de ses marchés clés dans le cadre de ses plans visant à naviguer dans les politiques commerciales en constante évolution qui ont paralysé l'ensemble du secteur de la vente au détail.

Le propriétaire de Clinique, M.A.C et Jo Malone London a vu ses ventes nettes organiques trimestrielles augmenter de 3 %, après avoir chuté de 5 % il y a un an.

"Nous constatons une amélioration du climat de consommation en Chine, bien qu'il reste modéré et qu'il ne se soit pas encore totalement rétabli de ses niveaux historiquement bas," a déclaré le directeur général lors d'une conférence téléphonique.

Estee a déclaré qu'elle s'attendait à une meilleure performance au premier semestre, avec des comparaisons favorables en Asie-Pacifique et en Chine.

La semaine dernière, L'Oréal OREP.PA a également constaté une amélioration en Chine, tandis que des marques de luxe telles que LVMH LVMH.PA et Hermes HRMS.PA ont timidement indiqué une reprise en Chine.

La catégorie des parfums d'Estee Lauder a connu une croissance organique trimestrielle de 13 %, tandis que les ventes ont augmenté de 9 % dans les régions Chine et Asie-Pacifique.

"Avec le pire de la chute du luxe en Chine probablement dans le rétroviseur, la société a vu un rebond des comps très faibles de l'année précédente, mais (elle) est prête pour un retour à la croissance à plus long terme," a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

La société, qui a maintenu ses prévisions annuelles, a continué à voir ses ventes ralentir sur le continent américain.

Les actions d'Estee ont chuté d'environ 2 % dans les échanges de la matinée, dans le contexte d'une baisse plus générale du marché.

La société a enregistré des ventes trimestrielles de 3,48 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 3,38 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 32 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre a largement battu l'estimation de 18 cents par action.