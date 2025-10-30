 Aller au contenu principal
Estée Lauder dépasse les attentes au T1 avec la croissance solide des parfums
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:29

Estée Lauder EL.N a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice du premier trimestre supérieurs aux attentes, avec les ventes de ses parfums Le Labo et Tom Ford et une hausse de la demande en Chine, un nouveau signe que le redressement du groupe commence à porter ses fruits.

L'action augmentait d'environ 6% avant-Bourse.

Sous la direction de Stéphane de La Faverie, Estée Lauder a eu recours à l'accélération des lancements de produits de luxe, à la rationalisation de sa chaîne d'approvisionnement et à l'intensification de ses efforts en matière d'innovation et de marketing, relançant les ventes en perte de vitesse du fabricant de cosmétiques.

En août, Estée Lauder a mis en garde contre une taxe douanière de 100 millions de dollars (85,75 millions d'euros) et a déplacé sa production vers des marchés clés, tout en réduisant ses stocks et ses promotions afin d'atténuer la hausse des coûts qui a paralysé l'ensemble du secteur de la vente au détail.

Le propriétaire de Clinique, M.A.C et Jo Malone London a vu ses ventes nettes organiques devenir positives après avoir été confronté à des baisses persistantes pendant plus d'un an.

Les ventes nettes organiques trimestrielles d'Estée Lauder ont augmenté de 3%, après avoir chuté de 5% il y a un an.

La semaine dernière, L'Oréal OREP.PA a également constaté une amélioration en Chine, tandis que des marques de luxe telles que LVMH LVMH.PA et Hermès HRMS.PA ont timidement indiqué une reprise en Chine.

La catégorie des parfums d'Estée Lauder a connu une croissance organique des ventes de 13%, tandis que les ventes ont augmenté de 9% dans les régions Chine et Asie-Pacifique.

La société a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,48 milliards de dollars, contre 3,38 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données LSEG.

Son bénéfice ajusté de 32 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre a largement dépassé l'estimation de 18 cents par action.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

