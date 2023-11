Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder: dans le rouge après une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 16:17









(CercleFinance.com) - L'action Estée Lauder poursuit son repli vendredi à la Bourse de New York, pénalisée par un abaissement de recommandation des analystes de Berenberg.



Le titre cède actuellement 1,2%, ce porte son repli à plus de 9% sur une semaine qui a été marquée par une révision à la baisse de ses objectifs annuels, suite à un lourd repli de ses résultats au dernier trimestre.



Dans une étude diffusée dans la matinée, Berenberg reconnaît que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le groupe de cosmétiques américain, confronté à la fois à une forte tendance au déstockage et à un ralentissement économique qui se prolonge dans le temps.



Le bureau d'études note en particulier que l'amélioration du marché chinois de la beauté semble être désormais reparti à la baisse après sa séquence favorable qui s'était étendu de février à juin.



'Plus embêtant encore, la détérioration de ses parts de marché en Chine sur le premier trimestre de l'exercice 2023/2024 laisse penser que le groupe peine à récupérer sa juste part du rapatriement des ventes qui s'effectuaient jusqu'ici à Daigou', conclut-il.





Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -1.76%